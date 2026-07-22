Die Micron-Aktie gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Der Speicherchip-Hersteller profitiert massiv von der Nachfrage nach Hochleistungs-Speicher für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz. Doch genau darin könnte inzwischen auch das Problem liegen: Viele positive Erwartungen scheinen bereits im Kurs enthalten zu sein. Für Anleger rückt deshalb eine andere Frage in den Mittelpunkt - kann Micron seine Profitabilität dauerhaft auf ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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