Iran-Krieg, Zölle, Trump - alles ohne jegliche Relevanz für die langfristige Börsenentwicklung. Einzig die Gewinne sind es, die Aktien auf lange Sicht bewegen. Und die entwickeln sich gerade besonders gut. KI lässt die Gewinne nur so sprudelnDie neue Ergebnis-Saison läuft außerordentlich gut an. Bis auf wenige Ausnahmen gab es bisher fast ausschließlich positive Überraschungen. Zwar haben erst 33 Indexmitglieder des S&P 500 ihre Q2-Zahlen vorgelegt, diese haben aber ihre Gewinne um 55 Prozent gesteigert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär