Baar - DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD-Konzerns, gibt die Ernennung ihrer ersten offiziellen Handelspartner in der Schweiz bekannt und startet damit den Aufbau ihres Vertriebs- und Servicenetzes im Vorfeld der Markteinführung Ende August 2026. Die Partner sind bereits operativ tätig und bieten Kundinnen und Kunden umfassende Verkaufs- und Aftersales-Services nach den hohen Standards des Premiumsegments. Das Netzwerk wird in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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