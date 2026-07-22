Die vielen Investorengespräche vom Vorstandsteam der Pentixapharm Holding haben sich ausgezahlt. Nach Abschluss der offiziellen Bezugsfrist hat das im Bereich Radiopharmazeutika tätige Unternehmen bereits 82,5 Prozent der Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung platziert. Selbst vor dem Hintergrund, dass Ankerinvestor Andreas Eckert über sein Investmentvehikel Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung sämtliche Bezugsrechte aus seinem Pentixapharm-Anteil von knapp 36 Prozent ausgeübt hat. Stand jetzt - vor der finalen Privatplatzierung der noch nicht bezogenen Anteilscheine - kommt das Unternehmen damit bereits auf einen Emissionserlös von brutto gut 16,8 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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