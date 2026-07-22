Berlin - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wird nach eigenen Angaben den scheidenden CDU-Politiker Jens Spahn wegen der gemeinsamen "ehrlichen Gespräche" vermissen.
"Gerade in den Verhandlungen zum Reformpaket haben wir viele Stunden zusammen verbracht. Dabei ist politisches Vertrauen entstanden", sagte Miersch dem Nachrichtenmagazin Focus. Was in diesen Runden besprochen worden sei, sei unter den Beteiligten geblieben. "Das war die Grundlage für ehrliche Gespräche", so der Sozialdemokrat. "Das ist im politischen Berlin viel wert, und das wird mir fehlen."
Von Spahns Nachfolger erwartet Miersch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Mir ist wichtig, dass wir weiter konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten", sagte er. Man stehe vor riesigen Modernisierungen des Landes, da brauche es eine funktionierende Koalitionsspitze, die schnell handlungsfähig sei. Dabei sei es wichtig, sich auch außerhalb des politischen Alltags kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
"Gerade in den Verhandlungen zum Reformpaket haben wir viele Stunden zusammen verbracht. Dabei ist politisches Vertrauen entstanden", sagte Miersch dem Nachrichtenmagazin Focus. Was in diesen Runden besprochen worden sei, sei unter den Beteiligten geblieben. "Das war die Grundlage für ehrliche Gespräche", so der Sozialdemokrat. "Das ist im politischen Berlin viel wert, und das wird mir fehlen."
Von Spahns Nachfolger erwartet Miersch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Mir ist wichtig, dass wir weiter konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten", sagte er. Man stehe vor riesigen Modernisierungen des Landes, da brauche es eine funktionierende Koalitionsspitze, die schnell handlungsfähig sei. Dabei sei es wichtig, sich auch außerhalb des politischen Alltags kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur