Westnetz bietet eine neue flexible Anschlussvereinbarung für Graustromspeicher an, die gemeinsam mit einer Wind- oder Photovoltaikanlage an einem Netzanschlusspunkt betrieben werden. Das Modell soll den Netzanschluss solcher Co-Located-Speicher beschleunigen und vorhandene Netzkapazitäten effizienter nutzen. Westnetz hat eine neue Anschlussregelung für Co-Located-Graustromspeicher eingeführt. Sie richtet sich an Batteriespeicher, die gemeinsam mit einer Photovoltaik- oder Windenergieanlage an einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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