Tesla legt heute nach Börsenschluss Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Aktie des Elektroauto-Herstellers hat in den letzten drei Monaten rund 2 Prozent verloren. Das Papier notiert rund 24 Prozent unter dem im vergangenen Dezember erreichten Höchststand. Nach den guten Auslieferungsdaten vor wenigen Wochen ist die Erwartungshaltung der Wall Street dementsprechend hoch.Mit 480.126 Auslieferungen für das zweite Quartal lag der Elektroautohersteller Ende Juni deutlich über Erwartungen der Analysten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär