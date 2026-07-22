Berlin - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat die neue Start-up-Strategie von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) begrüßt, mahnt die Bundesregierung jedoch zu einer schnellen Umsetzung.
Die Start-up- und Scale-up-Strategie der Bundesregierung setze wichtige Impulse, insbesondere für mehr privates Kapital, bessere Wachstumsfinanzierung, weniger Bürokratie und die Gewinnung von Fachkräften, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Entscheidend sei jetzt, dass die Verbesserungen schnell bei denjenigen ankommen, die gründen wollen, mahnte sie.
"Unternehmensgründungen sind der Motor für neue Dynamik, gerade nach den Jahren schwachen Wachstums." Deutschlands Gründer brauchten weniger Papier und mehr Geschwindigkeit. "Daran wird sich der Erfolg dieser Strategie messen lassen", sagte Melnikov. Start-ups müssten einfacher gegründet werden können und bessere Bedingungen für Wachstum erhalten. Zugleich dürften sie nicht nur im Tech-Bereich wirken. Auch Handel, Dienstleistungen und Gastgewerbe bräuchten spürbare Erleichterungen, gerade sie prägten die wirtschaftliche Vielfalt in Deutschland.
Die Start-up- und Scale-up-Strategie der Bundesregierung setze wichtige Impulse, insbesondere für mehr privates Kapital, bessere Wachstumsfinanzierung, weniger Bürokratie und die Gewinnung von Fachkräften, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Entscheidend sei jetzt, dass die Verbesserungen schnell bei denjenigen ankommen, die gründen wollen, mahnte sie.
"Unternehmensgründungen sind der Motor für neue Dynamik, gerade nach den Jahren schwachen Wachstums." Deutschlands Gründer brauchten weniger Papier und mehr Geschwindigkeit. "Daran wird sich der Erfolg dieser Strategie messen lassen", sagte Melnikov. Start-ups müssten einfacher gegründet werden können und bessere Bedingungen für Wachstum erhalten. Zugleich dürften sie nicht nur im Tech-Bereich wirken. Auch Handel, Dienstleistungen und Gastgewerbe bräuchten spürbare Erleichterungen, gerade sie prägten die wirtschaftliche Vielfalt in Deutschland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur