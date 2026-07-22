München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC verteuerte sich der Preis für Diesel um 9,8 Cent auf durchschnittlich 2,168 Euro pro Liter. Der Preis für Super E10 stieg um 6,3 Cent und liegt nun bei 2,146 Euro.



Der Dieselpreis überstieg erneut den Preis für Super E10, was zuletzt Mitte Mai der Fall war. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten führten zu einem Anstieg des Ölpreises, der sich auf den Dieselpreis auswirkte, da dieser Kraftstoff zu großen Teilen importiert werden muss und stärker von ökonomischen und geopolitischen Faktoren beeinflusst wird als Benzin.



Hauptursache für die Preissteigerungen ist der Anstieg des Rohölpreises der Sorte Brent, der von etwa 85 US-Dollar auf rund 91 US-Dollar pro Barrel kletterte. Der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar blieb nahezu unverändert. Der ADAC erklärte, dass die aktuellen Kraftstoffpreise nicht allein durch die Entwicklung von Ölpreis und Wechselkurs zu rechtfertigen seien. Das Bundeskartellamt solle die Marktverhältnisse "kritisch überwachen" und "mögliche Wettbewerbsprobleme" aufdecken.





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