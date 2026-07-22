Claus Walter (Freiburger Vermögensmanagement): Tagesgeld in unsicheren Zeiten?

Juli 2026 -

Zwei, drei oder gar vier Prozent Zinsen und jederzeit verfügbar - das ist doch ein Grund zu jubeln, könnte man denken. Warum solche Lockangebote schön und gut sind, aber auf keinen Fall eine langfristige Strategie ersetzen sollten.

Der Irankrieg hat es uns wieder bewusst gemacht, was wir schon zu Coronazeiten erlebt hatten: Unsere Lieferketten sind verletzlich, und sobald ein neuralgischer Punkt wie die Straße von Hormus betroffen ist, wirkt sich das global aus. Plötzlich steigen die Preise für Energie und damit auch für viele Waren. Die Inflation scheint wieder kräftigen Aufwind zu bekommen. Ein Ende ist mal mehr, aber leider oft auch mal wieder weniger schnell in Sicht. In dieser Phase erlebt ein altbekanntes Phänomen eine Renaissance: das Tagesgeldlockangebot. Denn es ist ein absolut verständlicher Reflex in unsicheren Zeiten, dass Anleger ihr Erspartes am liebsten maximal flexibel anlegen wollen. Wenn es dann auch noch bis zu vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld geben und das dank gesetzlicher Einlagensicherung für bis zu 100.000 Euro quasi ohne Risiko sein soll. ist das scheinbar das perfekte Investment. Aber Vorsicht, wie immer gilt: Wenn es zu gut klingt, ist oft ein Haken dran. Denn die Lockangebote richten sich meist nur an Neukunden und sind zeitlich limitiert. Das ist erstmal gar nichts Verwerfliches, aber das Kalkül ist einfach: Wer sich erst vor wenigen Wochen den Stress angetan hat, ein neues Konto zu eröffnen und Geld umzuschichten. wird das vielleicht nicht sofort wieder machen. In nicht wenigen Fällen bleibt das Geld auch nachdem Auslaufender Sonderkonditionen liegen, doch als langfristige Anlageform bringt Tagesgeld unterm Strich erfahrungsgemäß weniger, als das Vermögen Kaufkraft durch die Inflation verliert. Oder anders ausgedrückt: Wer Vermögen auf Dauer erhalten will, sollte Tagesgeldlockangebote eher meiden. Sie eignen sich nicht als Allheilmittel.

Notgroschen auf dem TagesgeldkontoNatürlich ist es ratsam, einen Teil des Vermögens kurzfristig verfügbar zu positionieren, und es ist auf jeden Fall sinnvoll, dafür Tagesgeld zu nutzen, um einen sprichwörtlichen Notgroschen als Reserve zu haben, der zumindest im Vergleich zum Girokonto wenigstens etwas abwirft. Denn überraschende Ausgaben kann es immer geben, von der großen Autoreparatur bis zur kaputten Waschmaschine - und ein Unglück kommt selten allein. Das heißt, die Notreserve sollte durchaus großzügig bemessen sein. Verbraucherschützer empfehlen etwa drei bis sechs Netto-Monatsgehälter auf der hohen Kante zu haben. Umso besser, wenn diese Summe mit vier statt zwei Prozent verzinst wird. Aber wer denkt, dies könne eine langfristige Investmentstrategie für das komplette Vermögen ersetzen, täuscht sich unserer Erfahrung nach. Die Bundesbank rechnet für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von 2,9 Prozent und erwartet mit 2,7 Prozent im nächsten Jahr keine grundsätzliche Trendumkehr bei der Geldentwertung. Ein Hopping von einem Lockangebot zum nächsten könnte das vielleicht ausgleichen, aber eine wirkliche Strategie ist das nicht. Ganz abgesehen davon, dass die meisten irgendwann die Lust am ständigen Kontowechseln verlieren und letztlich bei den Standardkonditionen landen, die momentan um die zwei Prozent im Jahr liegen. Ab diesem Punkt verliert das dort geparkte Vermögen real betrachtet Stück für Stück an Kaufkraft.

Strategie statt ReflexEs ist psychologisch völlig verständlich, angesichts der oft irrational wirkenden Weltpolitik, schwankungsanfälliger Märkte und der wirtschaftlich zumindest hierzulande alles andere als einfachen Lage nach sicher wirkenden Alternativen zu suchen. Doch genau in solchen Situationen hat es sich in der Historie meist bewahrt, eine langfristige Investmentstrategie zu entwickeln oder eine bestehende durchzuhalten. Das bedeutet nicht, dass hier das Thema Sicherheit nicht berücksichtigt wird. Ganz im Gegenteil! Statt nur auf eine Möglichkeit zu vertrauen, erscheint es uns sinnvoller, bewusst verschiedene Optionen zu nutzen. Das heißt vor allem, unterschiedliche Anlageklassen wie etwa festverzinsliche Papiere, Aktien oder auch Edelmetalle wie Gold im Portfolio zu mischen, um so Risiken und Chancen auszubalancieren. Denn natürlich sehen wir auch die zum Teil faszinierend hohe Bewertung von KI-Träumen und Weltraum-Hoffnungen. Die Fallhöhe manch eines heute gehypten Aktienwerts sollte nicht unterschätzt werden. Aber gleichzeitig gibt es auch echte wachsende Umsätze und Gewinne in vielen Branchen, Ländern und Währungsräumen, die zum Beispiel die Infrastruktur für das beginnende Digitalzeitalter liefern. Eine strategische Vermögensaufteilung kann solche Aussichten nutzen, um wirklich langfristig Vermögenswerte real zu erhalten. Um Risiken zu streuen und trotzdem solche Chancen zu nutzen, setzen wir für unsere Kunden nie nur auf eine Option. Übrigens sind auch Tagesgeldlockangebote nicht konkurrenzlos: Werfen Sie doch mal einen Blick auf kurzlaufende deutsche Bundesanleihen. Die bieten eine vergleichbare Flexibilität und eventuell sogar noch etwas höhere Renditeaussichten. Das könnte auch eine gute Alternative für den Vermögensbaustein Notreserve" sein, als Teil einer gut ausbalancierten, diversifizierten Vermögenstruktur, die einen langfristigen realen Kapitalerhalt möglich macht.