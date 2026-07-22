Erst im Mai und Juni gab es zwei Brände von Anlagen, die aus Photovoltaik-Dachziegeln bestanden. Nun folgten in Sachsen zwei weitere Brände solcher Anlagen binnen weniger Stunden. Zunächst ging eine Meldung bei der Freiwilligen Feuerwehr im sächsischen Radebeul ein Notruf ein. Das Dach habe beim Eintreffen bereits in Flammen gestanden, doch die Feuerwehr habe eine Brandausbreitung verhindern können, wie "LausitzNews. de" berichtete. Eine Feuerwehrfrau sei beim Einsatz zudem leicht verletzt worden. Auf den veröffentlichten Bildern ist zu erkennen, dass es sich um Photovoltaik-Dachziegel handelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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