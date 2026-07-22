Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwochnachmittag mit dem armenischen Ministerpräsidenten, Nikol Paschinjan, telefoniert. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit.
Die Regierungschefs tauschten sich demnach zur aktuellen Lage im Nahen Osten und zum Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie den Auswirkungen auf den Südkaukasus aus. Der Bundeskanzler habe zu weiteren Schritten im Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan ermutigt und dessen Bedeutung für die regionale Stabilität unterstrichen, so Kornelius. "Beide betonten in diesem Zusammenhang die Chancen für den Ausbau der bilateralen Beziehungen und der Beziehungen Armeniens mit der EU."
Die Regierungschefs tauschten sich demnach zur aktuellen Lage im Nahen Osten und zum Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie den Auswirkungen auf den Südkaukasus aus. Der Bundeskanzler habe zu weiteren Schritten im Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan ermutigt und dessen Bedeutung für die regionale Stabilität unterstrichen, so Kornelius. "Beide betonten in diesem Zusammenhang die Chancen für den Ausbau der bilateralen Beziehungen und der Beziehungen Armeniens mit der EU."
© 2026 dts Nachrichtenagentur