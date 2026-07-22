GE Vernova und Siemens Energy haben am Mittwoch ordentlich Federn gelassen. Dabei war der Start gar nicht so schlecht. Nach den frischen Quartalszahlen von GE Vernova, die auch einen angehobenen Jahresausblick enthielten, reagierten die Anleger zunächst positiv. Doch das hielt nicht lange. Am Ende brachen die GE-Vernova-Titel in New York um 8 Prozent ein, Siemens Energy verlor an der Frankfurter Börse fast ebenso viel. Ausblick reicht den Anlegern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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