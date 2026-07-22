Die Super Micro Computer-Aktie springt am Mittwoch um +15% in die Höhe und ist damit klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100-Index. Was steckt hinter dem satten Kurssprung des Serverherstellers und wie sollten Anleger darauf reagieren? Eine fantastische Margenentwicklung Auslöser der positiven Kursreaktion der Super Micro Computer-Aktie war die Vorlage vorläufiger Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Beim Umsatz dürfte Supermicro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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