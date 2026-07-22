Drei Werktage hat das Bundeswirtschaftsministerium Ländern und Verbänden Zeit gegeben zu den Entwürfen für das EEG 2027 und das Netzpaket Stellung zu beziehen. Die Frist läuft am heutigen Mittwoch ab. Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) reichte seine Stellungnahmen fristgerecht ein und veröffentlichte sie direkt und verband dies direkt mit einem Appell an die Bundesregierung "grundlegend nachzubessern". Andernfalls sei mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen zu rechnen. In den Gesetzentwürfen fehlten verlässliche Investitionsbedingungen für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Vielmehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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