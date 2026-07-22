Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.155 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start leicht im Plus legte der Dax bis zum Mittag zu, bevor er einen Teil seiner Zugewinne verlor.



Die Skepsis der Anleger über den weiteren Verlauf des Kriegs im Iran sei groß, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Das Sentiment trübt sich mit jedem weiteren Handelstag, unter dem Einfluss hoher Energiepreise, weiter ein. Die Notenbanken haben einen speziellen Blick auf die weiteren Preisentwicklungen im Energiesektor und richten die weiteren zins- und geldmarktpolitischen Massnahmen danach aus."



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Airbus und GEA an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von SAP und Siemens Energy.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im August kostete 63 Euro und damit fünf Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund elf bis 13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 94,07 US-Dollar, das waren 3,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1413 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8762 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur