Köln - Der Lufthansa-Konzern baut seine IT-Landschaft um. Dazu hat am 1. Juli die neu gegründete "Lufthansa Group IO" (LHG.IO) - eine Gesellschaft nach europäischem Recht (SE) - ihren Betrieb aufgenommen.



Das berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf ein internes Schreiben an die Belegschaft. Daraus geht demnach hervor, dass in dem neuen Unternehmen zum Auftakt die internen Leistungen von Lufthansa Industry Solutions und Lufthansa Systems gebündelt werden. Ziel sei es, das vorhandene IT-Wissen im Konzern besser sichtbar und nutzbar zu machen.



Europas größter Luftfahrtkonzern restrukturiert seit mehreren Monaten die interne Organisation. Aus einer Gruppe einzelner Airlines soll eine Airline-Gruppe werden - die sogenannte One Group. So sollen bisher ungenutzte Synergien gehoben werden, um das mittelfristige Ziel einer bereinigten Ergebnismarge von acht bis zehn Prozent zu erreichen. Ein wichtiger Bestandteil des Vorhabens ist das Projekt One IT, die Konsolidierung der bisher weit verteilten IT-Landschaft mit teilweise unklaren und überlappenden Zuständigkeiten.



Lufthansa Industry Solutions und Lufthansa Systems sollen als eigenständige Unternehmen bestehen bleiben. Beide Firmen haben auch externe Kunden in der Luftfahrt, für die sie eigene Produkte und Dienstleistungen vorhalten. Dieses externe Geschäft bleibe von den Veränderungen unberührt, zitiert die Zeitung aus dem internen Schreiben.





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