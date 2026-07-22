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Daimler Truck Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Leinfelden-Echterdingen - Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") veröffentlicht vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und hebt die Jahresprognose an.
Das US-Handelsministerium hat den Antrag von Daimler Truck auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt. Die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.
Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Aufgrund der aktualisierten US-Zollregelungen und höherer erwarteter Absatzzahlen für Trucks North America passt Daimler Truck die Jahresprognose wie folgt an:
Trucks North America
Aufgrund der anhaltend schwachen Marktsituation in Lateinamerika und Mexiko senkt Daimler Buses seine Absatzprognose für 2026 auf 20 Tsd. - 25 Tsd. Einheiten (bisher: 25 Tsd. - 30 Tsd.).
Alle anderen Prognosepositionen für 2026 bleiben unverändert.
Die aktualisierte Prognose basiert auf der Annahme, dass der derzeitige Rahmen des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) unverändert bestehen bleibt, und berücksichtigt keine potenziellen Änderungen der Zollpolitik, der makroökonomischen Bedingungen oder geopolitischer Entwicklungen.
Die folgenden Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sind vorläufig und ungeprüft:
Für die einzelnen Segmente stellen sich die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wie folgt dar:
Trucks North America
Mercedes-Benz Trucks
Daimler Buses
Financial Services
Veröffentlichungsdatum
Die vollständigen Quartalsergebnisse und der Zwischenbericht werden am 7. August 2026 veröffentlicht.
Die Begriffe bereinigtes EBIT, bereinigte Umsatzrendite (ROS), bereinigter ROE und Free Cash Flow sind ab Seite 44 des Daimler Truck Geschäftsberichts 2025 definiert. Der Konsensus basiert auf vom Unternehmen erhobenen Schätzungen.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|E-Mail:
|IR@daimlertruck.com
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|ISIN:
|DE000DTR0CK8
|WKN:
|DTR0CK
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PW78JIYOUBSR24
|EQS News ID:
|2370206
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2370206 22.07.2026 CET/CEST