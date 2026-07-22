Die Aktie der Deutschen Telekom steht in dieser Woche erneut im Fokus der Anleger. Nach einer zuletzt freundlichen Entwicklung zeigte sich das Papier zum Wochenbeginn etwas schwächer, bleibt jedoch auf einem stabilen Kursniveau. Am 21. Juli gab die Aktie leicht nach und notierte bei rund 26,72 Euro, nachdem sie zuvor mehrere Handelstage mit einer Erholung abgeschlossen hatte. Operatives Geschäft bleibt auf Wachstumskurs Fundamental präsentiert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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