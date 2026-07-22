DJ PTA-PVR: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

München (pta000/22.07.2026/19:00 UTC+2) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 21.07.2026

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 3,023 615.810.431 Letzte Veröffentlichung 0,295

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 18.614.921 0 3,023 0,00

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784739600099 ]

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July 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)