Die neuesten Visa-Daten beweisen, dass während des FIFA World Cup 26 eine Steigerung von fast 20 % bei den grenzübergreifenden Transaktionen in den Gaststädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten zu verzeichnen war.

Nachdem der Schlusspfiff der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ertönt war, kehrten Millionen von Fans mit unvergesslichen Erinnerungen nach Hause zurück. Sie verursachten eine länderübergreifende wirtschaftlichen Dynamik. Jede kontaktlose Zahlung hinterließ einen bleibenden Eindruck. Denn die Ausgaben während des gesamten Turniers sorgten für einen bedeutenden Aufschwung für Händler und die lokale Wirtschaft in den Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Neuen Daten von Visa zufolge hat der Weltcup in den Austragungsstädten zu einem deutlichen Anstieg der grenzüberschreitenden Ausgaben, des internationalen Reiseverkehrs und des digitalen Handels geführt. Die Ergebnisse zeigen, wie ein großes globales Ereignis "Pop-up Economies" schafft. Visa definiert diese als vorübergehende, hochkonzentrierte Phasen wirtschaftlicher Aktivität, die im Umfeld großer Kultur-, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen entstehen.

Die Daten zeigen, dass Fans aus aller Welt angereist sind, um ihre Mannschaften zu unterstützen, was zu einem sprunghaften Anstieg der Ausgaben von Visa-Karteninhabern in den Bereichen Gastronomie, Verkehr, Unterhaltung, Einzelhandel, Beherbergung und anderen Branchen führte. Von den legendären Austragungsorten bis hin zu aufstrebenden Fan-Reisezielen das Sportereignis hatte weitreichende und nachhaltige wirtschaftliche Auswirkungen, die weit über die Stadionmauern hinausreichten.

Ein Wettbewerb der Pop-up Economies

Die Visa-Daten verdeutlichen das Ausmaß, die Reichweite und das Tempo der wirtschaftlichen Aktivitäten, die während des gesamten Turniers generiert wurden.[1]

Die grenzüberschreitenden Visa-Transaktionen in den Austragungsorten des FIFA-World Cup 2026 stiegen um fast 20 % im Vergleich zum Vorjahr während des Wettbewerbs.

im Vergleich zum Vorjahr während des Wettbewerbs. Fans von Kolumbien, Puerto Rico, dem Vereinigten Königreich, Argentinien und Brasilien haben am meisten zu den grenzübergreifenden Ausgaben in den Austragungsorten beigetragen.

haben am meisten zu den grenzübergreifenden Ausgaben in den Austragungsorten beigetragen. Santa Clara/San Jose, Boston und Miami verzeichneten den höchsten Anstieg an Ausgaben vor Ort von internationalen und einheimischen Karteninhabern.

verzeichneten den höchsten Anstieg an Ausgaben vor Ort von internationalen und einheimischen Karteninhabern. Konsumenten gaben am meisten aus für Transport und Entertainment, was den wirtschaftlichen Vorteil von Tourismus aufgrund von Sportereignissen unterstreicht.

was den wirtschaftlichen Vorteil von Tourismus aufgrund von Sportereignissen unterstreicht. Kontaktlose Transaktionen stiegen fast um 12 % , was die Vorliebe der Fans für schnelle, sichere und reibungslose Zahlung auf Reisen widerspiegelt.

, was die Vorliebe der Fans für schnelle, sichere und reibungslose Zahlung auf Reisen widerspiegelt. Ecuador gegen Curaçao und Kolumbien gegen Ghana, beide in Kansas City, sowie Kroatien gegen Ghana in Philadelphia waren Beispiele für Spiele, die im Vergleich zum Vorjahr den größten Anstieg verzeichneten und vor, während und nach dem Anpfiff zu erheblichen Ausgabenspitzen führten.

"Dies war einer der beeindruckendsten FIFA World Cups, den wir bisher sowohl auf als auch abseits des Spielfelds erlebt haben", sagte Frank Cooper III, Chief Marketing Officer von Visa. "Der FIFA World Cup 2026 hat gezeigt, wie globale Veranstaltungen weitreichenden wirtschaftlichen Mehrwert für Unternehmen, Städte und Gemeinden schaffen können. Für einige wertvolle Tage wurden ganze Städte durch neue Besucher, neue Ausgaben und neue Chancen für lokale Unternehmen zum Leben erweckt. Über das Netzwerk von Visa konnten wir beobachten, wie diese wirtschaftlichen Impulse entstanden, von Stadt zu Stadt wanderten und Millionen von Fans mit den Händlern und Gemeinden verbanden, die das größte Sportereignis der Welt beherbergten."

Pop-Up Economies hatten Auswirkungen weit jenseits der Stadien

Während die Spiele in den Stadien stattfanden, waren wirtschaftliche Auswirkungen auf die gesamten lokalen Gemeinden zu beobachten. Restaurants, Bars, Einkaufsviertel, Hotels, öffentliche Verkehrsmittel und Unterhaltungsangebote verzeichneten alle einen Anstieg der Besucherzahlen, da sich die Fans zu den Spielen versammelten und die Austragungsorte erkundeten. Mehrere Städte erzielten in bestimmten Kategorien herausragende Ergebnisse.[1]

Boston führte beim Anstieg der Transaktionen im Gastronomiebereich im Vergleich zum Vorjahr an, da die Fans in lokalen Bars und Restaurants ihre jeweiligen Nationen feierten.

führte beim Anstieg der Transaktionen im Gastronomiebereich im Vergleich zum Vorjahr an, da die Fans in lokalen Bars und Restaurants ihre jeweiligen Nationen feierten. Guadalajara verzeichnete den stärksten Anstieg bei den Transportausgaben, da Fans aus aller Welt zum Stadion reisten.

verzeichnete den stärksten Anstieg bei den Transportausgaben, da Fans aus aller Welt zum Stadion reisten. Atlanta verzeichnete rege Unterhaltungsaktivitäten durch Feiern von Fans und kulturelle Veranstaltungen, während in New York City die Ausgaben im Einzelhandel deutlich zulegten.

Diese Trends verdeutlichen, wie Pop-up Economies über den gesamten Gastmarkt hinweg Chancen schaffen. Davon profitieren sowohl Unternehmen, die direkt mit dem Sportereignis verbunden sind, als auch Händler, die die alltäglichen Bedürfnisse der Besucher erfüllen von Restaurants in der Nachbarschaft und unabhängigen Einzelhändlern bis hin zu Hotels, Verkehrsbetrieben und globalen Marken.

Die Momente des World Cup, die Märkte bewegten

Einige der unvergesslichsten Momente des Turniers haben nicht nur Aufmerksamkeit erregt. Sie lösten weltweit eine Welle wirtschaftlicher Aktivitäten aus. Norwegens überraschender Einzug ins Viertelfinale führte sowohl im Land selbst als auch weltweit zu einem deutlichen Anstieg der Konsumausgaben und der Transaktionsaktivitäten, da die Fans dem Land die Daumen drückten. In Norwegen verdoppelte sich das Transaktionsvolumen von Visa während der Spiele nahezu. Im Verlauf der Teilnahme von Norwegen am Wettbewerb wurde mit jedem weiteren Spiel in immer mehr Ländern eine steigende Transaktionsaktivität verzeichnet, wobei die Ausgaben schließlich in mehr als 60 Ländern weltweit stiegen, wenn Norwegen spielte ein Beleg dafür, wie die Begeisterung und das Engagement der Fans eine Pop-up Economy beflügeln können.[2]

Momente wie diese zeigen, wie die Aufmerksamkeit der Fans unmittelbar die Wirtschaftstätigkeit verändern kann. Ein großes Spiel, ein unerwartetes Ergebnis oder ein erfolgreicher Turnierverlauf haben schnell Auswirkungen auf das Reiseverhalten, sie steigern die Nachfrage und setzen am nächsten Reiseziel eine neue Pop-up Economy in Gang.

Vom Tourismus über das Wachstum lokaler Unternehmen bis hin zur Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden der World Cup hat gezeigt, wie gemeinsame Momente der Begeisterung den Handel in beispiellosem Ausmaß ankurbeln. Während die Fans nach Hause zurückkehren, zeigen die Daten von Visa ein bleibendes Vermächtnis. Sie beweisen, dass der FIFA World Cup 2026 mehr war als nur ein einzelnes globales Ereignis. Es handelte sich um eine Reihe miteinander verbundener Pop-up Economies, die jeweils durch die Mobilität, die Leidenschaft und die Ausgaben der Fans entstanden sind. Zusammen schufen sie wirtschaftliche Chancen in den Gastgebergemeinden. Sie machten außerdem deutlich, welche wichtige Rolle nahtlose digitale Zahlungen spielen: Sie unterstützen Unternehmen, die globale Nachfrage schnell und in großem Umfang zu bedienen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Zahlungen und ermöglicht Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zu Erfolg zu verhelfen. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, auch allen Menschen überall zugute kommen. Wir betrachten den Zugang als grundlegende Voraussetzung für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Erfahren Sie mehr unter: Visa.com.

[1] Quelle: Transaktionen von Visa-Karteninhabern über VisaNet. Diese Daten umfassen das gesamte Transaktionsvolumen bei physischer Vorlage der Visa-Karte in den USA und Kanada sowie das grenzüberschreitende Transaktionsvolumen bei physischer Vorlage der Visa-Karte in Mexiko im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Der Zeitraum für die USA und Kanada erstreckt sich vom 11. Juni bis zum 19. Juli, während der Zeitraum für Mexiko vom 11. Juni bis zum 5. Juli reicht.

[2] Die Analyse in dem Bericht basierte auf aggregierten Daten zu den Inlandsausgaben hinsichtlich der Anzahl der Transaktionen bei Anbietern von Unterhaltungsangeboten, Einzelhändlern, Spezialitäten- und Lebensmitteleinzelhändlern, Schnellrestaurants, Restaurants mit Bedienung, Bars und Cafés. Der Anstieg wird berechnet, indem das Volumen der Visa-Transaktionen, die während eines Zeitraums von 12 Stunden vor und nach Spielbeginn stattfanden, mit einem vergleichbaren typischen Wochentag und einer vergleichbaren Tageszeit für jedes in die Analyse einbezogene Land Ende Mai und Anfang Juni vor Beginn des FIFA World Cup verglichen wird.

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