New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch geringfügig nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.219 Punkten berechnet, ein Minus von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.499 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.998 Punkten 0,5 Prozent im Minus.



Am Mittwoch warteten Anleger auf die Quartalszahlen der ersten beiden Unternehmen der "Magnificent Seven", Alphabet und Tesla, die ihre Ergebnisse dieser Berichtssaison nach Börsenschluss veröffentlichen wollen. Bei beiden Unternehmen dürften die Marktteilnehmer insbesondere auf die Investitionsausgaben achten. Während der Elektroautohersteller Tesla mit Robotaxis und humanoiden Robotern neue Geschäftsfelder erschließen will und dafür hohe Investitionskosten in Kauf nehmen könnte, hat die Google-Mutter Alphabet im Rennen um die Vormachtstellung im Bereich der sogenannten "Künstlichen Intelligenz" zuletzt massiv in Rechenzentren investiert.



Angesichts wahrscheinlich steigender Leitzinsen dürfte die Geduld der Anleger mit hohen Investitionsausgaben jedoch abnehmen. Entsprechend werden sie verstärkt darauf achten, dass sich diese Investitionen zeitnah in höheren Erträgen niederschlagen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1412 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8763 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.133 US-Dollar gezahlt (+1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,43 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 93,87 US-Dollar, das waren 3,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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