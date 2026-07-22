Die Wall Street hat zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Alphabet, Tesla und IBM nach Handelsschluss hielten sich die Anleger mit neuen Engagements zurück. Während die großen Indizes damit auf der Stelle traten, setzten die Chip-Aktien ihre Erholung fort. Unter Druck standen dagegen erneut Software-Titel sowie GE Vernova.Der Dow Jones schloss bei 52.218 Punkten und damit 0,01 Prozent schwächer. Für den S&P 500 ging es zum Handelsschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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