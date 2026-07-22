Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 22 juillet 2026) - Elliot Scherer, directeur général et chef, Marchés des capitaux CIBC, et son équipe, se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (« TSX »), pour fermer les marchés et souligner le cinquième anniversaire des certificats canadiens d'actions étrangères (CCAÉ) de la CIBC ainsi que le lancement de la récente inscription de deux nouveaux CCAÉ à la Bourse de Toronto.

CCAÉ de Honeywell Aerospace (couvert en $ CA) (TSX: HONA)

CCAÉ de SpaceX (couvert en $ CA) (TSX: SPCX)





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La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) (CM: NYSE, TSX) est une institution financière de premier rang qui compte plus de 50 000 membres du personnel. Elle sert 14 millions de clients à l'échelle mondiale, par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et aux PME, de Groupe Entreprises, de Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux. Marchés des capitaux CIBC offre des analyses, des conseils et une exécution de premier ordre en matière de services bancaires de l'entreprise, de marchés mondiaux, de services bancaires d'investissement et de recherche à des clients institutionnels, des sociétés clientes et des clients du secteur public. Son expertise et ses compétences éprouvées dans l'ensemble des catégories d'actifs, des régions et des produits lui permettent de fournir à sa clientèle des solutions sur mesure qui sont fondées sur des principes ESG ciblés et reposent sur une pensée novatrice et une technologie de pointe.

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Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/306158

Source: Toronto Stock Exchange