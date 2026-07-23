In den letzten 12 Monaten gehörten Titel aus den Bereichen KI, Rohstoffe und Verteidigung unter dem Strich zu den Lieblingen der Anleger. Kursvervielfachungen waren vermehrt zu beobachten. Zwischenzeitlich setzte eine Korrektur ein, die alle Bereiche aus unterschiedlichen Gründen erfasste. Trotz steigender Verteidigungsbudgets drehte das Sentiment für Rüstungswerte zuletzt deutlich ins Negative. Überhitzungserscheinungen traten bei KI-Werten auf, wurden jedoch teilweise abgebaut. Die Zahlen der KI-Unternehmen spiegeln einen starken strukturellen Wachstumstrend wider. Auch Rohstofftitel korrigierten nach einer fulminanten Performance. Insbesondere hebt sich Almonty Industries aus dieser Gruppe positiv ab. Die Gesellschaft steigt unaufhaltsam zum größten Produzenten des kritischen Rohstoffs Wolfram in der westlichen Welt auf - ein unangefochtenes Alleinstellungsmerkmal. Wie geht es weiter?
Enthaltene Werte: CA0203987072,US5951121038,DE000A0WMPJ6Den vollständigen Artikel lesen ...
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