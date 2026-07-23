© Foto: KI-generiert mit DALL-EAMD greift Nvidia mit einem milliardenschweren Anthropic-Deal weiter an. Zwei Gigawatt Helios-Leistung und bis zu fünf Milliarden US-Dollar könnten den KI-Chipmarkt neu sortieren. AMD wird langsam, aber sicher zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Nvidia. Der Chiphersteller hat mit Anthropic einen milliardenschweren Liefer- und Investitionsvertrag geschlossen. Der Entwickler des KI-Modells Claude will ab der ersten Hälfte 2027 bis zu zwei Gigawatt an KI-Rechenleistung von AMD einsetzen. Anthropic setzt dabei auf die Helios-Systeme des Konzerns. Die Infrastruktur umfasst MI455X-Grafikprozessoren, EPYC-Venice-Prozessoren, Netzwerktechnik von Pensando und die ROCm-Softwareplattform. Damit …
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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