Der Goldpreis hält sich souverän über 4.000 USD, unter anderem gestützt von den Zentralbankkäufen. Im Mai stockten Polen, China und Chile ihre Reserven netto um 41 t auf, China bereits im zwanzigsten Monat ununterbrochen. Laut einer Umfrage erwarten 89 % der Notenbanken weiter wachsende Bestände, 45 % planen im kommenden Jahr Zukäufe. Dieser fundamentale Rückenwind belebt den gesamten Sektor. Grund genug, sich Barrick Mining als Gold- und Kupferproduzenten, den kommenden Nevada-Goldproduzenten Lahontan Gold und den Branchenprimus Newmont genauer anzusehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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