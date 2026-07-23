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zukunftsbilanzen.de
23.07.2026 06:46 Uhr
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Mercedes Benz gefährlich nah am Abgrund! BYD mit starken Zahlen! American Atomics mit der Lösung der Energiefrage!

Auch im Juli 2026 stehen Teile der Welt weiterhin in Flammen. Man muss nur schauen, dass diese Flammen sich nicht weiter ausbreiten oder gar die Wirtschaft weltweit lahmlegen. Während Russland seine Luftangriffe auf ukrainische Städte wie z. B. auch Kiew intensiviert und dabei unvermindert auf Drohnentechnologie aus dem Iran setzt, verhärten sich die Fronten in diesem "globalen Stellvertreterkrieg" zusehends. Diese anhaltenden Spannungen am östlichen Rand Europas und im Nahen Osten werfen einen Schatten auf die globalen Energiemärkte und bringen diese auch durcheinander. Die unerbittliche Suche nach Energiesicherheit und technologischer Unabhängigkeit treibt Staaten und Investoren gleichermaßen um. Genau in diesem Gemengekessel entscheidet sich die Zukunft der künftigen Wirtschaft und der einzelnen Unternehmen. Wir werfen heute einen genauen Blick auf BYD, Mercedes Benz und American Atomics, die jeder für sich ihre eigene Geschichte schreiben.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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