DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Alphabet-Investitionspläne stützen Chipwerte

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien bewegen sich am Donnerstag im Spannungsfeld aus KI-Hoffnungen und der Unsicherheit über den Ausgang des Iran-Kriegs. Gesucht sind Aktien des Chipsektors, die von ermutigenden Zahlen und Ausblicken großer US-Technologieunternehmen profitieren. Positiv wird vor allem die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, die KI-bezogenen Ausgaben zu erhöhen - trotz der Sorge über die steigenden Kosten.

Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 3,7 Prozent vorrückt. Die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix steigen um 3,4 und 4,3 Prozent. Sie gelten als potenzielle Nutznießer der höheren Ausgaben von Alphabet für Chips und Server. Gestützt werden die Titel auch durch Wirtschaftsdaten. Zwar hat sich das Wachstum der südkoreanischen Wirtschaft im zweiten Quartal verglichen mit dem ersten Vierteljahr verlangsamt, es zeigte sich jedoch widerstandsfähiger als angenommen, da rege Chip-Exporte den schwachen privaten Konsum und die geringen Bauinvestitionen ausglichen.

An der Tokioter Börse legt der Nikkei-225-Index um 0,5 Porzent zu; der breiter gefasste Topix gewinnt 0,6 Prozent. Auch hier gehören Chipwerte zu den Gewinnern. Renesas steigen um 1,1, Lasertec um 4,7 und Advantest um 3,7 Prozent.

In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent. Hier erholen sich die am Mittwoch abverkauften Aktien von Tencent um 2 Prozent. Gefragt sind ferner Lenovo (+3,4%) und Minimax (+1,8%). Beide Titel hatten jedoch zunächst stärker zugelegt. An der Börse in Shanghai gibt der Composite-Index derweil um 0,2 Prozent nach.

In Sydney notiert der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent höher. Im Juni wurden in Australien viermal so viele Arbeitsplätze geschaffen wie erwartet, doch blieb die Arbeitslosenquote wie von Ökonomen prognostiziert unverändert. Die Daten wecken zunächst keine Zinserhöhungsängste. Denn obwohl der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist, befürchten Ökonomen, dass der zunehmende Druck auf die Unternehmen letztendlich zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen wird. Dies sei ein weiterer Grund für die Reserve Bank of Australia, die Zinsen stabil zu halten.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg fort, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Öltanker im Roten Meer angegriffen haben. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 2,1 Prozent auf 96,07 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.879,60 +0,6 +1,9 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.173,79 +0,6 +19,3 08:00 Kospi (Seoul) 7.049,47 +3,7 +67,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.227,06 +1,3 -1,6 10:00 Shanghai-Composite 3.859,69 -0,2 -2,7 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.560,40 -0,6 +19,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.433,59 +1,6 -25,6 10:00 KLCI (Malaysia) 1.711,51 +0,0 +1,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1432 +0,2 1,1410 1,1412 -2,7 EUR/JPY 186,41 +0,1 186,17 186,12 +1,3 EUR/GBP 0,8537 +0,1 0,8530 0,8525 -2,0 USD/JPY 163,03 -0,1 163,13 163,07 +4,1 USD/KRW 1.467,23 -0,7 1.477,12 1.478,99 +1,9 USD/CNY 6,7676 -0,1 6,7725 6,7722 -3,2 USD/CNH 6,7683 -0,1 6,7750 6,7720 -3,0 USD/HKD 7,8404 0,0 7,8407 7,8397 +0,8 AUD/USD 0,7016 +0,3 0,6996 0,6998 +5,2 NZD/USD 0,5819 +0,1 0,5816 0,5822 +1,1 BTC/USD 65.603,39 -0,4 65.885,46 65.893,70 -25,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,12 +1,5 1,29 86,83 Brent/ICE 96,07 +2,1 2,00 94,07 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.123,51 -0,1 -5,84 4.129,35 Silber 59,71 +0,0 0,00 59,71 Platin 1.654,07 +0,6 9,32 1.644,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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