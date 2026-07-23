Der DAX hat sich am Mittwoch weiter nach oben gearbeitet. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 25.155,41 Punkten. Der Start in den heutigen Donnerstag dürfte ein paar Punkte niedriger ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Minus auf 25.115 Punkte.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Die USA haben hier zuletzt neue Angriffe gestartet, die Lage bleibt deutlich angespannt. Die Ölpreise haben dementsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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