Vernier - Givaudan ist im ersten Halbjahr 2026 organisch gewachsen. Dabei kam es im zweiten Quartal zu einer Wachstumsbeschleunigung. Negative Wechselkurseffekte führten jedoch dazu, dass der ausgewiesene Umsatz in Franken zurückging. Die Profitabilität ging ebenfalls zurück. Unter dem Strich blieb ein klar tieferer Reingewinn. So sank der Umsatz von Januar bis Juni um 1,7 Prozent auf 3,80 Milliarden Franken, wie der Lieferant von Aromen und Duftstoffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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