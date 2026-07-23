St. Gallen - Für die neuste Schweizer KMU-Studie, welche bereits die 11. Ausgabe dieser Studienserie ist, wurden die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) von 2023 ausgewertet und mit den Vorjahren verglichen. Eine Analyse der aktuellsten Zahlen Ausgabe 2026 Unser Ziel ist nunmehr seit mehr als 18 Jahren und 11 Ausgaben klar: Mit dieser Publikation möchten wir den Leserinnen und Lesern fundierte Informationen über die KMU-Landschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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