Sartorius befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Der Laborausrüster mit Hauptsitz in Göttingen kann auf ein ordentliches zweites Quartal zurückblicken und bestätigt die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings wurde das Ergebnis des MDAX-Unternehmens von operativen Effekten etwas ausgebremst.Um Wechselkurse bereinigt stieg der operative Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 7,7 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro, womit das Unternehmen minimal hinter der Markterwartung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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