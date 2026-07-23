DJ Sartorius bestätigt nach robustem Halbjahr die Prognose

DOW JONES--Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat seine Jahresprognose nach einem robusten Wachstum im ersten Halbjahr bestätigt. Zur guten Geschäftsentwicklung trugen alle Regionen bei, wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern aus Göttingen mitteilte.

"Das wiederkehrende Geschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten. Gleichzeitig stabilisierte sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten weiter, kehrte sogar zu leichtem Wachstum zurück, und auch die Laborsparte gewann zunehmend an Fahrt", sagte Vorstandschef Michael Grosse laut der Mitteilung. "Angesichts der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung sowie der sich weiter verbessernden Lage auf unseren Endmärkten blicken wir optimistisch auf den Rest des Jahres und bestätigen unsere Prognose für 2026."

Für die ersten sechs Monate des Jahres wies Sartorius einen Umsatz von 1,81 Milliarden Euro aus, ein Anstieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anfang Juli 2025 übernommene Spezialist für Mikrogewebe Mattek trug 0,5 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3,9 Prozent auf 547,8 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn legte um 2 Prozent auf 172,1 Millionen Euro zu. Je Aktie verdiente Sartorius mit 2,50 Euro 5 Cent mehr.

Für 2026 erwartet Sartorius weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen rund 5 und 9 Prozent, einschließlich eines Beitrags von etwa einem Prozentpunkt von Mattek sowie den US-Zollzuschlägen. Die operative EBITDA-Marge sollte sich durch Volumen- und Skaleneffekte auf etwas über 30 Prozent erhöhen.

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July 23, 2026 01:26 ET (05:26 GMT)

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