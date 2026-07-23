Der französische Energiekonzern TotalEnergies führt wegen des wieder eskalierenden Iran-Kriegs und der zuletzt deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise erneut einen Preisdeckel an seinen Tankstellen ein. Wie das Unternehmen mitteilte, kostet ein Liter Benzin an den rund 3.300 Total-Tankstellen in Frankreich ab sofort maximal 1,99 Euro.Für Diesel gilt zunächst ein Höchstpreis von 2,25 Euro je Liter. An drei besonders reisestarken Wochenenden im August soll jedoch auch Diesel für höchstens 1,99 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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