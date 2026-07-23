Daimler Truck macht in den USA Fortschritte - und hebt deshalb den Ausblick für das laufende Jahr an. Wie der DAX-Konzern am Mittwochabend mitteilte, hat das US-Handelsministerium den Antrag zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen in Nordamerika nun einen etwas höheren Absatz.Für das zweite Quartal spielte die Entscheidung aus den USA allerdings noch keine Rolle. In den drei Monaten sanken sowohl der Umsatz als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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