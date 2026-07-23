© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie ersten beiden Vertreter der Magnificent 7 patzen. Bei Tesla war der Gewinn rückläufig und Alphabet schraubte die Investitionen weiter hoch. Der DAX wartet auf den EZB-Entscheid und Daimler Truck erhöht die PrognoseAm Tag der anstehenden Zinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax leicht schwächer eröffnen. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 25.115 Punkten. Das entspräche einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit läge der Dax weiterhin über seiner 21-Tage-Linie bei aktuell 25.086 Punkten. Nach der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren dürfte die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag eine Pause einlegen. …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4592001014,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US88160R1014,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR,DE000DTR0CK8Den vollständigen Artikel lesen
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