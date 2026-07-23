© Foto: Dall-EDie Tesla-Aktie bricht nach Vorlage der Quartalszahlen ein. Sinkende Margen und milliardenschwere Investitionen in KI und Robotaxis belasten den Gewinn.Tesla hat im zweiten Quartal ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Während der Umsatz die Erwartungen übertraf und das Autogeschäft Erholungssignale sendete, enttäuschte der Gewinn klar. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für künstliche Intelligenz, Robotaxis und humanoide Roboter massiv. Die Tesla-Aktie hatte den regulären Handel bereits 1,3 Prozent tiefer bei 374,01 US-Dollar beendet. Nach Vorlage der Quartalszahlen beschleunigte sich der Abverkauf und die Aktie verlor im nachbörslichen Handel weitere 4,08 Prozent auf 358,75 US-Dollar. …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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