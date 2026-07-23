Zürich - Sygnum, eine global tätige Digital-Asset-Bankengruppe, gibt heute bekannt, dass BancaStato ihrer B2B-Bankenplattform beitritt. Die Bank hat die API von Sygnum mit dem Avaloq-Kernbankensystem und den digitalen Bankkanälen verbunden und ermöglicht damit den regulierten Krypto-Handel direkt in ihren Web- und Mobile-Banking-Kanälen. Zudem nutzt sie die B2B-API von Sygnum ohne ein zusätzliches separates Order Management System (OMS), was operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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