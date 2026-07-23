Zürich - Die SIX hat im ersten Halbjahr 2026 mehr umgesetzt und deutlich mehr verdient. Nachdem die Schweizer Börsenbetreiberin die strategische Beteiligung an der französischen Worldline mittlerweile so gut wie veräussert hat, ist es an dieser Front zu keinem weiteren Ärger gekommen. Der Betriebsertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf 893 Millionen Franken, wie die SIX-Gruppe am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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