Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber Euro und Franken leicht an Wert verloren. Der Franken konnte sich derweil gegenüber dem Euro stabilisieren, notiert aber weiterhin in der Nähe des tiefsten Standes seit Mitte Januar. Der Dollar kostet derzeit 0,8133 Franken nach 0,8146 am Vorabennd. Auch der Euro legte gegenüber dem Greenback auf 1,1430 von 1,1411 zu. Das Euro/Franken-Paar zeigte sich über Nacht mit 0,9297 nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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