Tesla verkauft wieder mehr Elektroautos - doch der neue Fokus auf Roboter und Robotaxis drückt den Gewinn. Konzernchef Elon Musk setzt Spekulationen über eine Fusion mit seiner Firma SpaceX kein Ende. Tesla kommt beim groß angekündigten Plan von Firmenchef Elon Musk, den Elektroauto-Vorreiter auf Roboter und selbstfahrende Robotaxis auszurichten, langsamer voran als noch vor wenigen Monaten in Aussicht gestellt. So spricht Tesla nicht mehr von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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