Wer sich an einem Batteriespeicher-System beteiligt, hofft regelmäßig auf erhebliche Steuervorteile durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach ParagrafParagraf 7g Einkommensteuergesetz (EStG) und die Sonderabschreibung nach ParagrafParagraf 7g Absatz 5 EStG. Während Stand-alone-Speicher aus steuerlicher Sicht in der Regel unkompliziert sind, lauert bei vielen am Markt angebotenen Batteriespeicher-Container-Direktinvestments ein zentrales Risiko: Erkennt das Finanzamt das vom Investor erworbene Batterie-Rack oder -Pack überhaupt als selbständiges bewegliches Wirtschaftsgut an - oder handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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