Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.970 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Rheinmetall und RWE, am Ende Infineon, Symrise und Bayer.



Eines der Hauptthemen des Tages ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. "Die EZB wird ihren Leitzins heute voraussichtlich unverändert lassen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Spannender als die Zinsentscheidung an sich ist die Frage, ob die EZB verbal einen Zinsschritt für den September vorbereitet. An den Börsen wird die September-Erhöhung aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent gepreist."



"Der Start in die deutsche Berichtssaison ist mit der Deutschen Börse gestern geglückt", fügte Altmann hinzu. Heute veröffentlicht mit SAP der am höchsten gewichtete Dax-Konzern seine Quartalszahlen. "Allerdings müssen sich die Anleger hierfür bis zum Wall-Street-Schluss gedulden. Die Berichtssaison hat das Potenzial, auch hierzulande für erhöhte Bewegung zu sorgen", so der Analyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 97,59 US-Dollar; das waren 3,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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