Brüssel - Die EU-Botschafter haben sich auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Das berichten am Donnerstag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Diplomatenkreise.
Das 21. Sanktionspaket umfasst demnach unter anderem ein Einfrieren der Preisobergrenze für russisches Öl für zwölf Monate. Zusätzlich beinhaltet das Paket eine einjährige Ausnahmegenehmigung, die den Transfer von russischem Flüssigerdgas (LNG) in Drittländer erlaubt. Damit wird einer Forderung Griechenlands Rechnung getragen. Die ursprünglich geplanten Fisch-Sanktionen sind ebenfalls nicht Teil des Pakets - auch Deutschland hatte im Vorfeld Bedenken geäußert, die Einfuhr von Alaska-Seelachs zu begrenzen.
Die technische Ausarbeitung des Sanktionspakets soll nun zügig abgeschlossen werden. Ein schriftliches Verfahren zur Annahme der Maßnahmen wird am Donnerstagnachmittag eingeleitet.
Das 21. Sanktionspaket umfasst demnach unter anderem ein Einfrieren der Preisobergrenze für russisches Öl für zwölf Monate. Zusätzlich beinhaltet das Paket eine einjährige Ausnahmegenehmigung, die den Transfer von russischem Flüssigerdgas (LNG) in Drittländer erlaubt. Damit wird einer Forderung Griechenlands Rechnung getragen. Die ursprünglich geplanten Fisch-Sanktionen sind ebenfalls nicht Teil des Pakets - auch Deutschland hatte im Vorfeld Bedenken geäußert, die Einfuhr von Alaska-Seelachs zu begrenzen.
Die technische Ausarbeitung des Sanktionspakets soll nun zügig abgeschlossen werden. Ein schriftliches Verfahren zur Annahme der Maßnahmen wird am Donnerstagnachmittag eingeleitet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur