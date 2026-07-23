Zum Tauziehen um Netzanschlüsse für Batteriegroßspeicher gehören heute flexible Netzanschlussvereinbarungen oder auf Englisch Flexible Connection Agreements, kurz FCA dazu. Aufgrund des großen Nutzens der Batteriespeicher, aber auch wegen der Gefahr, die von den Assets ausgehen kann, wenn sie kritische Situationen in ihren Netzgebieten verstärken, bemühen sich die Netzbetreiber, sie mit in die Verantwortung für die Netzstabilität zu nehmen oder ihnen Beschränkungen aufzuerlegen. In hunderten Netzgebieten gehen die Vorstellungen, wie diese Verträge aussehen sollen dabei weit auseinander. Hören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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