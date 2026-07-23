Für die IBM-Aktie lief es zuletzt gar nicht gut. Im Laufe des Julis krachte der Kurs des Technologiekonzerns von knapp 300 auf fast 200 US$ herunter. Können die nun vorgelegten Quartalszahlen Big Blue neuen Schwung verleihen und ist die IBM-Aktie einen Kauf wert? Die Erwartungen verfehlt Neuen Schwung für den Aktienkurs von IBM dürfen sich Anleger nicht unbedingt von den Quartalszahlen erwarten, denn sie fielen durch die Bank enttäuschend aus. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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