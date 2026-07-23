Arbeiten mit dem Tablet? Das ist nicht immer so einfach. Eine Notification hier, ein Video dort, schon ist man raus aus dem Workflow. Auf dem Amazon Kindle Scribe Colorsoft gibt es all das nicht. Ist das Gerät die bessere Alternative? Unser Autor hat es ausprobiert. Seit Jahren will ich mein iPad mehr in den Arbeitsalltag integrieren. Unterwegs Mails abarbeiten, in physischen Meetings auf dem Laufenden bleiben oder einfach zwischendrin Notizen festhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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