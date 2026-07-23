Amazon rückt kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am 30. Juli verstärkt in den Fokus. Besonders das Cloud-Geschäft AWS könnte sich dabei erneut als entscheidender Wachstumstreiber erweisen und Hinweise darauf liefern, wie stark der Konzern vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz profitiert. Milliardeninvestitionen könnten sich erstmals deutlich auszahlen Amazon steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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