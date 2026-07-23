Ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB) hat ein neues Material für den Elektronenkontakt von Perowskit-Solarzellen entwickelt. Laut den veröffentlichten Studienergebnissen erhöht es den Wirkungsgrad von Perowskit- und Perowskit-Silizium-Tandemzellen, verbessert die Stabilität und ist bereits kommerziell erhältlich. Perowskit-Solarzellen könnten von einem neu entwickelten Elektronentransportmaterial (ETM) profitieren. Wie ein Forschungsteam um Steve Albrecht vom Helmholtz-Zentrum Berlin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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